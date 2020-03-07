MTG taraftarından hastane farkındalığı

K-Pet Süper Lig'de 10. şampiyonluğa koşan lider Mağusa Türk Gücü'nün daha önceden duyurduğu Gönyeli maçının biletlerinden elde edilecek geliri, çıkan yangında büyük hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışlayacak olmasından dolayı dünkü maça MTG'li taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

MTG'nin Gönyeli'yi 4-1 mağlup ettiği maç öncesinde yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar hastaneye verilecek destek için stadın girişinde maç biletlerini göstererek fotoğraf çektiler ve sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Paylaşımda; “Biletimizi aldık hastanemize katkımızı yapıp takımımızın yanında olduk. Haydi Mağusa maça omuz omuza #hedef10” açıklaması yapıldı. Maç sonunda yapılan değerlendirmede toplam 9 bin TL gelir elde edildiği bildirildi.