MTG transferde hız kesmiyor

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, K-PET Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, sezon başında olduğu gibi ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte yeniden transfer bombalarını patlatmaya başladı.

Koral Bozkurt başkanlığındaki MTG, sezon başında sükse yaratan transferler yaparak hedefini şampiyonluk olarak belirlemişti.

Ancak sezona kötü başlangıç sonrasında teknik direktör değişimi ile beklenen sonuçların gelmesi yönetimi yeniden harekete geçirdi.

Yusuf Beyazi ve Emre Özsin resmen açıklandı

Mağusa Türk Gücü daha önce Havadis’in de açıkladığı transferlerden ikisini bitirdi.

MTG yönetimi ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte Gençler Birliği’nden kadrosuna kattığı Yusuf Beyazi ile GAÜ Çetinkaya forması giyen eski oyuncusu Emre Özsin’i renklerine bağladı.

MTG her iki oyuncu ile resmen anlaşıldığını kulübün resmi facebook hesabından da duyurdu.

Sırada Mehmet Erol ve Malik var

MTG transferde şimdi de Gençler Birliği’nin genç başarılı oyuncusu Mehmet Erol ve yabancı futbolcu Yakubu Malik’i hedefine aldı.

Takım kaptanı Türkkan Delideniz ile birlikte yeni transferler Yusuf Beyazi ve Emre Özsin yemekte bir araya gelirken Gençler Birliği’nin genç yeteneği Mehmet Erol da bu yemeğe katılanlar arasındaydı.

Mehmet Erol’un bu yemeğe katılması genç oyuncunun da transferine doğrular gibiydi.

MTG, öte yandan İskele’nin yabancı oyuncusu Yakubu Malik’i de almak için düğmeye bastı.