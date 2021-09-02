Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı.
Sabah saatlerinde evinde fenalaşan Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
Mustafa Cengiz yoğun bakımda
Sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakamdaki Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
02 Eylül 2021 Perşembe 13:42
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Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı.