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NBA'de şampiyon belli oldu

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Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı

21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:28
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NBA'de şampiyon belli oldu

Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona

15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

NBA&#39;de şampiyon belli oldu

Anahtar Kelimeler:
NBAMilwaukee BucksPhoenix Suns
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