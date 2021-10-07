Newcastle United rekor bedelle satıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da uzun süredir gündemde olan değişim rekor bedelle noktalandı. 14 yıldır Mike Ashley yönetimindeki kulüp, 300 milyon sterlin (480 milyon dolar) karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldı.



Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Newcastle United'ın hisselerinin %80’ini aldı. Böylelikle Ligin köklü kulüpleri arasında yer alan Newcastle'da taraftarı ikiye bölen Ashley yönetimi sona ermiş oldu.



Bu satışın ardından Newcastle United dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi. İngiliz ekibinin yeni sahibi Mohammed bin Salman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bütçe ayıracağı iddia ediliyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Newcastle United'ı satın aldığı resmen duyuruldu.

Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Premier Lig, Newcastle United Futbol Kulübü ve St James Holdings Limited, kulübün PIF, PCP Capital Partners ve RB Sports & Media şirketler birliği tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığı bugün çözdü. Premier Lig'in Sahipler ve Yöneticiler Testi'nin tamamlanmasının ardından kulüp, derhal geçerli olmak üzere konsorsiyuma satıldı" denildi.

Kulüp yönetimin de yetkinin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı da ifade edildi.

352 milyon Euro'ya satılan kulüp, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi.

Daha önce beIN, Suudi Arabistan'da bazı içeriklerinin yasaklanması ve korsan içerikler nedeniyle devralmaya karşı çıkmıştı. Ancak 6 Ekim'de Suudi devleti ile beIN arasındaki sorunlar çözüldü.