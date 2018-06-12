Ocak, Turan Altay ile görüştü

Havadis Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Türk Ocağı, yeni sezon öncesinde teknik adam arayışına girerken ilk olarak dün tecrübeli çalıştırıcı Turan Altay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezona Federasyon Kupası şampiyonu unvanıyla Mehmet Bolkan nezaretinde başlayan ve sezonu da Süper Kupa şampiyonluğu ile açan sarı siyahlılar, kötü gidişatın ardından Bolkan ile yoları ayırıp sezonu da Derviş Kolcu önderliğinde noktalamıştı.

Ligde zor zamanlar geçiren ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olan Derviş Kolcu ile ligde kalmayı başaran Türk Ocağı, yeni sezon öncesinde ise teknik direktör sorununu bir an önce çözmek istiyor.

Bu bağlamda Türk Ocağı rotasını, son 3 sezondur Çetinkaya’nın başında olan 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Turan Altay’a çevirdi.

Ocak yönetimi dün Turan Altay ile Girne’de bir araya gelerek ilk görüşmeyi yaptılar ve şartları konuştular.

Turan Altay, konuyu düşünmek için Ocak yönetiminden birkaç günlük süre talep etti.

Şartların uyuşması durumunda taraflar yeniden bir araya gelecek.