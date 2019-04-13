Okçuluğu gururlandıran davet

KKTC okçuluk federasyonuna bağlı Kıbrıslı Türk 6 okçunun da yer aldığı geleneksel Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması’nda dereceye giren okçularımıza Türkiye’den davet geldi.

Antalya Vedat ErbayAkademisi adına mücadele eden ve KKTC okçuluk federasyonuna bağlı Kıbrıslı Türk 6 okçunun da yer aldığı geleneksel Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması’nda dereceye giren okçularımıza Türkiye’den davet geldi.

Uluslararası yarışmada 12 ülkeden 90 kulüp ve toplamda 691 sporcu arasında GAÜ Okçuluk takımı sporcusu Osman Tez çeyrek finale kadar yükselirken Ayşen Tez de Makaralı yay bayan kategorisinde üçüncülük elde etmişti.

Sporcularımız Antalya’da 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasinda düzenlenecek olan Türkiye Kupası 2. Ayak Gençlik Kupası Yarışması’na davet alarak okçuluk camiasını gururlandırdı.