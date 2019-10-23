Olimpiyat şampiyonu ötenazi ile hayata veda etti!

2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda altın ve gümüş madalya kazanan Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort'un ötenazi ile hayatına son verdiği duyuruldu.

Yıllar boyunca ötenazi hakkını savunan Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort’un hayatına son verdiği duyuruldu.

2012’de Londra’da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları’nda altın ve gümüş madalya kazanan 40 yaşındaki sporcu, tedavi edilmesi mümkün olmayan bir omurga rahatsızlığına sahipti.

Vücudunun kendini yenileme özelliği olmayan ve ağrıları gittikçe artan Vervoort, geçirdiği krizlere daha fazla dayanamadı ve ülkesinde yasal olan ötenazi yöntemini devreye soktu.

Belçika’nın Diest kentinde doktor kontrolü altında ötenazi uygulanan Vervoort hayata gözlerini yumdu. 2016’da Rio’daki olimpiyatlardan sonra ötenaziyi ciddi olarak düşündüğünü söyleyen Vervoort’un gerekli belgeleri 2008’de imzaladığı öğrenildi.

2012 yılında Londra Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda 100 metrede altın, 200 metrede ise gümüş madalya kazanan Marieke Vervoort, 2016'da Rio'daki oyunlarda da gümüş ve bronz madalya elde etmişti.

“HER ANTRENMANDAN SONRA ACI ÇEKİYORUM”

Vervoort 2016’da verdiği bir röportajda, “Vücudum için dayanılmaz acılar yaşıyorum” derken “Her çalışma sonrası inanılmaz ağrılarım oluyor. Her yarışta kendimi zorluyorum. Antrenman ve yarış benim ilacım” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllarca ötenazi hakkının savunucusu olan Vervoort, “Gerçekten çok korkuyorum ama ötenazi bana huzur veriyor. Bu hakkım olmasaydı intiharı tercih ederdim. Her ülkede ötenazi hak olursa daha az intihar olacağını düşünüyorum. Umarım herkes bunun bir cinayet olmadığını görür” sözlerini sarfetmişti.