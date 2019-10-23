Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Olimpiyat şampiyonu ötenazi ile hayata veda etti!

Olimpiyat şampiyonu paralimpik atlet Marieke Vervoort ötenazi ile hayata veda etti!

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:32
Olimpiyat şampiyonu ötenazi ile hayata veda etti!

2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda altın ve gümüş madalya kazanan Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort'un ötenazi ile hayatına son verdiği duyuruldu.

Yıllar boyunca ötenazi hakkını savunan Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort’un hayatına son verdiği duyuruldu.

2012’de Londra’da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları’nda altın ve gümüş madalya kazanan 40 yaşındaki sporcu, tedavi edilmesi mümkün olmayan bir omurga rahatsızlığına sahipti.

Vücudunun kendini yenileme özelliği olmayan ve ağrıları gittikçe artan Vervoort, geçirdiği krizlere daha fazla dayanamadı ve ülkesinde yasal olan ötenazi yöntemini devreye soktu.

Belçika’nın Diest kentinde doktor kontrolü altında ötenazi uygulanan Vervoort hayata gözlerini yumdu. 2016’da Rio’daki olimpiyatlardan sonra ötenaziyi ciddi olarak düşündüğünü söyleyen Vervoort’un gerekli belgeleri 2008’de imzaladığı öğrenildi.

2012 yılında Londra Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda 100 metrede altın, 200 metrede ise gümüş madalya kazanan Marieke Vervoort, 2016'da Rio'daki oyunlarda da gümüş ve bronz madalya elde etmişti.

“HER ANTRENMANDAN SONRA ACI ÇEKİYORUM”

Vervoort 2016’da verdiği bir röportajda, “Vücudum için dayanılmaz acılar yaşıyorum” derken “Her çalışma sonrası inanılmaz ağrılarım oluyor. Her yarışta kendimi zorluyorum. Antrenman ve yarış benim ilacım” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllarca ötenazi hakkının savunucusu olan Vervoort, “Gerçekten çok korkuyorum ama ötenazi bana huzur veriyor. Bu hakkım olmasaydı intiharı tercih ederdim. Her ülkede ötenazi hak olursa daha az intihar olacağını düşünüyorum. Umarım herkes bunun bir cinayet olmadığını görür” sözlerini sarfetmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El Clasico'nun yeni tarihi resmen açıklandı
El Clasico'nun yeni tarihi resmen açıklandı
Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Maçların başlama saatlerine düzenleme
Maçların başlama saatlerine düzenleme

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim