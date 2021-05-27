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Olivier Giroud imzayı atıyor

Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen Olivier Giroud, Serie A ekibi Milan ile prensipte anlaştı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:10
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Olivier Giroud imzayı atıyor

Bir süredir adı transfer gündeminde olan Olivier Giroud, İtalya'ya gidiyor.

Calciomercato'nun haberine göre Fransız golcü, Serie A'da sezonu ikinci bitiren ve yıllar sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan Milan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Bir süredir ilgilendiği Fransız golcüyle 2 yıllık anlaşmaya varan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City - Chelsea finalinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen Olivier Giroud için Milan herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon forma giydiği 31 maçta 11 gol kaydeden Giroud, 2018'in Ocak ayında Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Olivier GiroudMilan
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