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Ortaokul erkekler hentbolda şampiyon YDK

25 Şubat 2020 Salı 23:12
Ortaokul erkekler hentbolda şampiyon YDK
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldız) Erkekler Hentbol Birinciliği tamamlandı.

UKÜ Spor Salonu'nda bugün oynanan final maçında Yakın Doğu Koleji ile  Demokrasi Ortaokulu karşılaştı.

Baştan son üstün oynayan Yakın Doğu Koleji rakibi karşısında 28-11 galip gelerek şampiyon oldu.

Necati Taşkın Spor Salonu'ndaki üçüncülük maçında ise Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bayraktar TMK'yı 21-8 mağlup etti.

UKÜ Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Yakın Doğu Koleji sporcularına madalyaları ve şampiyonluk kupasını Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun takdim ederken dereceye giren diğer okullara da madalya ve kupaları okul yetkilileri tarafından verildi.

Son Güncelleme: 26.02.2020 00:21
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