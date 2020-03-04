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Ortaokul futsalda çeyrek final grupları belirlendi

04 Mart 2020 Çarşamba 21:53
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Ortaokul futsalda çeyrek final grupları belirlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu (Yıldızlar) Futsal Birinciliği'nde grup elemelerinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Çeyrek final kura çekimi dün gerçekleşirken kızlarda ve erkeklerde son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde 4'erli gruplarda tek devre lig şeklinde mücadele edecek.

Oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan okullar yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacaklar.

Çeyrek final gruplarında ilk maçlar 9 Mart Pazartesi, ikinci maçlar 11 Mart Çarşamba ve üçüncü maçlar da 16 Mart Pazartesi günü oynanacak.

ÇEYREK FİNAL GRUPLARI ŞÖYLE:

YILDIZ KIZ A GRUBU

Bayraktar TMK

Atleks Sanverler Ortaokulu

Şht. Turgut Ortaokulu

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu

YILDIZ KIZ B GRUBU

Hala Sultan İlahiyat Koleji

Bekirpaşa Lisesi

Bayraktar Ortaokulu

Doğu Akdeniz Doğa Koleji

YILDIZ ERKEK A GRUBU

Hala Sultan İlahiyat Koleji

The Future College

Lefkoşa TMK

Güzeluyurt TMK

YILDIZ ERKEK B GRUBU

Çanakkale Ortaokulu

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu

The American College

Yakın Doğu Koleji

Anahtar Kelimeler:
Futsal
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