Ortaokul futsalda çeyrek final grupları belirlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu (Yıldızlar) Futsal Birinciliği'nde grup elemelerinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Çeyrek final kura çekimi dün gerçekleşirken kızlarda ve erkeklerde son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde 4'erli gruplarda tek devre lig şeklinde mücadele edecek.
Oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan okullar yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz eşleşme usulüne göre karşılaşacaklar.
Çeyrek final gruplarında ilk maçlar 9 Mart Pazartesi, ikinci maçlar 11 Mart Çarşamba ve üçüncü maçlar da 16 Mart Pazartesi günü oynanacak.
ÇEYREK FİNAL GRUPLARI ŞÖYLE:
YILDIZ KIZ A GRUBU
Bayraktar TMK
Atleks Sanverler Ortaokulu
Şht. Turgut Ortaokulu
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
YILDIZ KIZ B GRUBU
Hala Sultan İlahiyat Koleji
Bekirpaşa Lisesi
Bayraktar Ortaokulu
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
YILDIZ ERKEK A GRUBU
Hala Sultan İlahiyat Koleji
The Future College
Lefkoşa TMK
Güzeluyurt TMK
YILDIZ ERKEK B GRUBU
Çanakkale Ortaokulu
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
The American College
Yakın Doğu Koleji