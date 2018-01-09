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Ozan Tufan'a talip var

Fenerbahçeli Ozan Tufan’a Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa talip oldu. Ozan’ın aklında ise La Liga var.

09 Ocak 2018 Salı 17:56
Ozan Tufan'a talip var
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Fenerbahçe’de kamp kadrosunun dışında bırakılarak kulüp bulması istenen Ozan Tufan’a Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa talip oldu. Al Gharafa, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ı da renklerine bağlamıştı.

NTV Spor’a konuşan Bülent Uygun “Ozan Tufan transfer listemizdeki futbolculardan biri. Kendisini kadroya katmak isteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor“ dedi.

Ancak alınan bilgiye göre Ozan Tufan bu teklife sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun aklında İspanya Ligi’nin olduğu ve La Liga’dan kulüplerle temas halinde olduğu gelen bilgile arasında.

Ozan Tufan ve Robin van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda kamp kadrosunun dışında bırakılmıştı. Takımdan gönderilmek istenen Hollandalı futbolcu da kulüpten sözleşme sonuna kadar alacaklarını tahsil etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

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