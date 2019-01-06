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Ozan Tufan’dan flaş açıklamalar: ‘Tek bir yanlışım olmadı, tek bir kusurum olmadı…’

Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan flaş açıklamalarda bulundu. Ozan, "Ersun Hoca'ya hayırlı olsun Fenerbahçe. Ben de aralarında olmak isterdim açıkçası. Bugüne kadar bir tek yanlışım olmadı, bir tek kusurum olmadı. Kimseye saygısızlığım olmadı" ifadelerini kullandı.

06 Ocak 2019 Pazar 11:13
Ozan Tufan’dan flaş açıklamalar: ‘Tek bir yanlışım olmadı, tek bir kusurum olmadı…’

Fenerbahçe’den kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor’a gönderilen Ozan Tufan, imza ve ilk çalışması sonrası yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Ozan Tufan’ın gündeme damga vuran açıklamaları:

“Ersun Hoca’ya hayırlı olsun Fenerbahçe. Ben de aralarında olmak isterdim açıkçası. Bugüne kadar bir tek yanlışım olmadı, bir tek kusurum olmadı. Kimseye saygısızlığım olmadı. Sadece A takıma geri dönmeyi beklerdim. Burası benim için yeni bir defter, yeni bir sayfa. Fenerbahçe defteri de kapanmış değil. Son senem kalıyor Fenerbahçe’de 2020’de. Buradaki iyi performansımla Fenerbahçe’de tekrar sözleşme uzatabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle adımları teker teker atmam lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.

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‘BEN DE AATIF, DIRAR VE VOLKAN ABİ GİBİ ŞANS BEKLERDİM AMA…’

Belki büyüklerimize göre ters bir hareket oldu, belki idmanda çalışma performansımı beğenmediler. Her oyuncunun şanslara ihtiyacı vardır diye düşünüyorum ben. Aatif, Dirar ve Volkan Abi gibi. Ben de beklerdim fakat bana öyle bir şans tanınmadı. Benim içim rahat. Yanlış yapmadım, onların da bana yanlış yaptığını düşünmüyorum. Ali Başkan bana çok güzel şeyler söyledi. Ona da teşekkür ediyorum buradan.

En iyi şekilde burayı tamamlayıp döndüğümde gereken güzel cevabı vereceğimi düşünüyorum herkese.”

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Ozan Tufan
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