Ozanköy’de, Kurtarıcıoğulları dönemi

Havadis Spor'un haberine göre, Teknik Direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları’nın Merit Alsancak Yeşilova’nın; 2. Ligden 1. Lige, oradan da Süper Lige yükselmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Kurtarıcıoğulları, 2017-18 futbol sezonunun ilk 3 haftasını namağlup geçmesine ve 4.haftasında da deplasmanda oynadıkları Binatlı ile berabere kalmasına rağmen görevinden istifa etmek durumu ile karşı karşıya kalmıştı.

Daha sonra uzun süre gelen teklifleri kabul etmeyen Tayfun Kurtarıcıoğulları, bu sezon 1. Lige düşen Ozanköy kulübü yönetiminin ısrarlı tutumu karşısında geçtiğimiz gün yönetimin, Ozanköy Teknik Direktörlüğü teklifini resmiyete döktü. Yardımcıları, kaleci antrenörü İbrahim Reis ve yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğulları ile birlikte dün resmen Ozanköy takımının başına geçti.

Konu ile ilgili ilk beyanatını Havadis’e veren Tayfun Kurtarıcıoğulları, “Ozanköy’ü layık olduğu Süper Lige taşımak için kolları sıvadık. Bu günden itibaren transfer çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

Teknik heyet transferinin ardından Ozanköy yönetimi, Magictouch Grup ile “Forma Sırt Reklamı Sponsorluk anlaşması” imzaladı.

Ozanköy Spor Kulübü adına hareket eden Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Sami Otçuoğlu ile KKTC’nin önde gelen iş adamlarından Eminoğlu Invesments Şirketi sahibi ve Direktörü Mehmet Eminoğlu arasında dün, “Forma Sırt Reklamı Sponsorluk Anlaşması” imzalandı. Taraflar sponsorluğun başlama tarihini, 01.7.2018, bitiş tarihini ise, tarafların müştereken onaylayacağı tarih olarak belirledi.

Anlaşma sonrasında Havadis’e açıklamada bulunan Direktör Mehmet Eminoğlu, “Girne’de kazandığımızı, Girne gençlerine yatırım olarak döndüren ve bundan da mutluluk duyan bir firmayız” dedi. Başkan Sami Otçuoğlu ise, geçmiş senelerde olduğu gibi, bu sezonda da koyduğu büyük katkıları nedeniyle şahsım ve yönetim kurulumuz adına Magictouch Grubuna teşekkür ederim” dedi.