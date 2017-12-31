Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner37
banner34

Ozanköy’e bir darbe de Lefke’den: 0-1

banner35

Lefke, 5 as oyuncusundan yoksun olan Ozanköy’ü deplasmanda 63. dakikada Yılmaz’ın kaydettiği tek golle devirdi. Bu sonuçla Lefke ilk devreyi rahat kapatırken, Ozanköy dipte kaldı

31 Aralık 2017 Pazar 15:06
Ozanköy’e bir darbe de Lefke’den: 0-1
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 15. haftasında Lefke, deplasmanda Ozanköy’ü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sakat oyuncular kaleci Mehmedemin, Hasan Yanaroğlu, Nedim, cezalı olan Bekir ve ülkesine dönen Marc’tan dolayı maça 5 as oyuncusundan yoksun çıkan Ozanköy karşısında Lefke’ye galibiyete getiren tek golü 63. dakikada Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla Lefke puanını 17’ye çıkartarak ligin ilk devresini onuncu sırada, Ozanköy ise 11 puanla son sırada kapadı.

Maçın önemli anları

Dk.1: Burak’ın boş kaleye yolladığı topu Hüseyin Çakmak çizgiden çıkardı.

Dk.6: Yılmaz’ın getirip dışarı kestiği topu Burak uygun pozisyonda auta yolladı.

Dk.30: Burak’ın ceza alanında yerde kalışına Lefke futbolcuları penaltı itirazında bulundu.

Devre golsüz tamamlandı.

Dk.49: Hüseyin Aydıngönül’ün sert şutunda top çaprazdan auta çıktı.

Dk.60: Junior’un uygun pozisyonda attığı sert şutu kaleci Mehmet iki hamlede önledi.

Dk.63: Yılmaz ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruştan attığı güzel golle Lefke’yi 1-0 öne geçirdi.

Dk.79: Kasım’ın vuruşunda top üst kale direğini sıyırıp auta çıktı.

Dk.90+3: Kaan’ın kafa vuruşunda Mustafa topu kale çizgisinden çıkardı.

DK.90+4: Ali’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Mehmet topu güçlükle kornere attı.

Karşılaşma 1-0 Lefke galibiyetiyle sona erdi.

banner22
Son Güncelleme: 31.12.2017 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymaklı’yı evinde Yeşilova şoku: 0-1
Kaymaklı’yı evinde Yeşilova şoku: 0-1
Cihangir, GG’ye patladı: 5-0
Cihangir, GG’ye patladı: 5-0
Filede yoğun hafta
Filede yoğun hafta

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim