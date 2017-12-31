Ozanköy’e bir darbe de Lefke’den: 0-1

Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 15. haftasında Lefke, deplasmanda Ozanköy’ü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sakat oyuncular kaleci Mehmedemin, Hasan Yanaroğlu, Nedim, cezalı olan Bekir ve ülkesine dönen Marc’tan dolayı maça 5 as oyuncusundan yoksun çıkan Ozanköy karşısında Lefke’ye galibiyete getiren tek golü 63. dakikada Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla Lefke puanını 17’ye çıkartarak ligin ilk devresini onuncu sırada, Ozanköy ise 11 puanla son sırada kapadı.

Maçın önemli anları

Dk.1: Burak’ın boş kaleye yolladığı topu Hüseyin Çakmak çizgiden çıkardı.

Dk.6: Yılmaz’ın getirip dışarı kestiği topu Burak uygun pozisyonda auta yolladı.

Dk.30: Burak’ın ceza alanında yerde kalışına Lefke futbolcuları penaltı itirazında bulundu.

Devre golsüz tamamlandı.

Dk.49: Hüseyin Aydıngönül’ün sert şutunda top çaprazdan auta çıktı.

Dk.60: Junior’un uygun pozisyonda attığı sert şutu kaleci Mehmet iki hamlede önledi.

Dk.63: Yılmaz ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruştan attığı güzel golle Lefke’yi 1-0 öne geçirdi.

Dk.79: Kasım’ın vuruşunda top üst kale direğini sıyırıp auta çıktı.

Dk.90+3: Kaan’ın kafa vuruşunda Mustafa topu kale çizgisinden çıkardı.

DK.90+4: Ali’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Mehmet topu güçlükle kornere attı.

Karşılaşma 1-0 Lefke galibiyetiyle sona erdi.