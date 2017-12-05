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Özbek: "Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değil"

Galatasaray'ın Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı bitiminde bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değil' dedi.

05 Aralık 2017 Salı 18:05
Özbek: "Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değil"
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısından sonra teknik direktör Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, “Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

İşte Özbek’in açıklamalarından satır başları;

“Kötü performans hem taraftarları hem de yönetimi kurulunu çok üzdü. Yapmamız gereken hatalarımızı tespit etmek ve performansımızı daha yukarı çekmek için gereğinin yapılması.”

“Teknik kadronun hatası varsa dikkati çekilmesi suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değildir. Ligin başındaki performansımızı yakalamak için hareket ediyoruz.”

“Şu kadarını söylemekle yetineyim. Bizi üzen sonuçlar oldu. Herkesin şunu görmesi lazım çok iyi performans gösterdiğimiz dönem var. O zaman da aynı takım ve antrenördü. Üzüldüğümüz maçlardan ders çıkarmak en önemlisi. Galatasaray camiası olarak o dersleri çıkartıyoruz. Gereken ikazlar yapılıyor. Hiçbir Galatasaraylı’nın bu konuda tereddütü olmaması lazım.”

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