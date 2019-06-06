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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde

06 Haziran 2019 Perşembe 10:31
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
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Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan yarı final maçında Portekiz ile İsviçre karşılaştı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle Portekiz'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Karşılaşmanın 53. dakikasında İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin yaptığı ortada topa hareketlenirken ceza alanında yerde kalan Steven Zuber'in pozisyonu için penaltı bekledi ancak hakem Felix Brych oyunu devam ettirdi. Brych, ardından gelişen atakta Bernardo Silva'nın ceza sahasında düşürülmesiyle Portekiz lehine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Zuber'in pozisyonunu inceleyen Alman hakem, Portekiz lehine verdiği kararı iptal ederek penaltıyı İsviçre'nin kullanacağını işaret etti.

Ricardo Rodriguez, 57. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi.

Son anlarda yeniden sahneye çıkan Ronaldo, 88 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle "hat-trick" yaptı ve mücadeleden 3-1 galip ayrılan Portekiz, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi.

Portekiz'in finaldeki rakibi, Hollanda ile İngiltere arasında yarın yapılacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak. Ligde üçüncülük ve final maçı ise 9 Haziran Pazar günü oynanacak.

A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği finallerin kazananı, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olacak.

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UEFAPortekizHaberKıbrısGündem
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