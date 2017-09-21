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Portland Timbers en güzel transferine imza attı!

ABD Major Lig ekiplerinden Portland Timbers, dikkat çeken bir sözleşmeyle gündeme geldi.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:14
Portland Timbers en güzel transferine imza attı!

Timbers, beynindeki tümör ile savaşan 5 yaşındaki Derrick Tellez ile bir araya geldi ve minik kalecinin hayalini gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada 5 yaşındaki kaleci ile 1 maçlık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Konu hakkında bir açıklama da takımın teknik direktörlüğünü yapan Caleb Porter'dan geldi.

Porter, ”Derrick, son derece yetenekli bir kaleci. Orlando City maçından önce kendisiyle böyle bir anlaşma yaptığımız için heyecanlıyız. Onun kulübümüze katılmasından ötürü memnunuz” dedi.

Minik Derrick, Cuma günkü antrenmana katıldıktan sonra Pazar günü Orlando City ile oynayacakları maça konsantre olacak.

Takımla birlikte sahaya çıkacak olan Derrick, Timbers tarihinde sözleşme imzalanan en genç oyuncu unvanını da eline alacak.

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