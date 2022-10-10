Potanın Perileri, 4 basamak geriledi

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı 2022 FIBA Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.

4 basamak geriledik

Sıralamada 4 basamak gerileyen ay-yıldızlılar, 445,4 puanla 11. sıraya yerleşti. Turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaşan ABD listenin zirvesindeki yerini korurken, final oynayan Çin ise 5 basamak birden yükselerek ikinci oldu.