Potanın Perileri, 4 basamak geriledi

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı 2022 FIBA Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.
4 basamak geriledik
Sıralamada 4 basamak gerileyen ay-yıldızlılar, 445,4 puanla 11. sıraya yerleşti. Turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaşan ABD listenin zirvesindeki yerini korurken, final oynayan Çin ise 5 basamak birden yükselerek ikinci oldu.
FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:
1. ABD - 848,8 puan
2. Çin - 676,5
3. Avustralya - 668,3
4. İspanya - 661
5. Kanada - 648,9
6. Fransa - 632,8
7. Belçika - 628,8
8. Sırbistan - 579,2
9. Japonya - 578,9
10. Porto Riko - 476,6