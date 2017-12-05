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Rakip Nadezhda

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, yedinci maçında deplasmanda Rusya’nın Nadezhda takımı ile karşılaşıyor

05 Aralık 2017 Salı 11:11
Rakip Nadezhda
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BRT Spor'un haberine göre, FIBA Euroleaugede mücadele ettiği B grubunda liderliğe yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, yedinci maçında deplasmanda Rusya’nın Nadezhda takımı ile karşılaşıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre müsabaka, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü, KKTC saati ile 18:00, Türkiye saati ile 19:00’da, Rusya Orenburg, Orenburzhje Sport Hall’de oynanacak.

Karşılaşma www.fiba.com web adresinden yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi bugüne kadar çıktığı altı maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak B grubunda ilk sıraya yerleşti.

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