Rallide ilk günün hızlısı Cevdet - Özden ikilisi

Çift Çıkışlı Cemsa Özel Etabında, Cevdet Alptürk ile Rauf Denktaş arasındaki mücadele nefes keserken, Cevdet Alptürk-Özden Yılmaz ikilisi bir saniye ile günün en hızlısı oldu.

Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi Limasol Bankası önünden start aldı. Start seremonisi ardından ekipler Cemsa özel etabını geçti. Oldukça yoğun seyirci kitlesiyle takip edilen Çift Çıkışlı Cemsa Özel Etabında eşleşmeler soluksuz izlendi.

Özellikle son şampiyon Cevdet Alptürk ile 2017 Şampiyonu Rauf Denktaş arasındaki mücadele nefes keserken, Cevdet Alptürk-Özden Yılmaz ikilisi bir saniye ile günün en hızlısı oldu.

Lefkoşa Rallisi'nin ilk gününde ikinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon olurken, ikiliyi bir saniye farkla Fikri Macila - Doğa Koyuncu ikilisi izledi.

Kaynak: Halkın Sesi