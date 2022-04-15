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Resmi açıklama yapıldı!

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığını duyurdu. KAP' yapılan açıklamaya göre ve Uruguaylı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Nisan 2022 Cuma 12:29
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Resmi açıklama yapıldı!

 Fenerbahçe, Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığını ve Uruguaylı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

DİEGO ROSSİ 3 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp, 2025 yıllına kadar sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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