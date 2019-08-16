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Rublev, Federer’i 1 saat içinde eledi

Cincinnati Masters'ta Roger Federer ile eşleşen Andrey Rublev, tecrübeli rakibini toplam 1 saat süren 6-3 ve 6-4'lük iki set sonunda mağlup etmeyi başardı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:45
Rublev, Federer’i 1 saat içinde eledi

Teniste sezonun önemli ATP Masters 1000 etaplarından Cincinnati’de Roger Federer ile Andrey Rublev 3. tur müsabakasında karşı karşıya geldi.

Genel klasmanda 70. sırada bulanan 21 yaşındaki Rublev, turnuvanın favorilerinden Federer’i 6-3 ve 6-4’lük iki setle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Genç yıldızın, Cincinnati’yi daha önce 6 kez kazanmış Federer’i mağlup etmesi toplam 1 saat 1 dakika sürdü. Rus raket çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev’le karşılaşacak.

Klasmanının zirvesindeki isim Novak Djokovic ise emin adımlarla yoluna devam ediyor.

3. turda Pablo Busta’yı 6-3 ve 6-4 ile mağlup eden “Djoker”, çeyrek finalde Lucas Pouille ile karşılaşacak. Diğer çeyrek final eşleşmelerinde Roberto Bautista Agut ile Richard Gasquet, Yoshihito Nishioka ile David Goffin karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak finali kazanan isim 6 milyon Dolar’lık ödülün sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
RublevFederer
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