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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin klasikleşen formatını yenilemek ve turnuvaya daha fazla heyecan katmak için 'İsviçre sistemi'ni hayata geçirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor!

The Times'ın haberine göre UEFA, 'İsviçre sistemi' için kolları sıvadı. Klasik ve şuanda kullanılan sistemin ise 2024'e kadar devam etmesi bekleniyor. Peki İsviçre sistemi nedir?

Sisteme göre 1 takım, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynayıp tur atlayacak. Sistemde aslında, büyük takımların birbirleri ile daha fazla maç yapması hedefleniyor. Böylece, TV reytingleri ve pazarlama gelirlerinde artış bekleniyor. 

İsviçre sisteminde 32 takım yer alacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak. Ülke ayrımı olmayacak.

Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım direkt olarak son 16 turu biletini almış olacak. 9- 24. sıra arasındaki takımlar eleme maçları oynanacak. 9. sıradaki takım ile 24. sıradaki takım eşleşecek. Buradan turu geçecek 8 takım, UEFA Son 16 Turu'na kalacak. Bu ilk 24 sıradaki takım, Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki sezon da katılım hakkı kazanacak. 25 ila 32. sıralar arasında yer alan takımlar ise küme düşmemek için eleme maçları oynayacaklar.

Takımlar, oluşan turnuva ağacı sonrası finale kadar çift maç sistemiyle devam edecek. Final her zamanki gibi tek maç üzerinden oynanacak. 

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