Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Galatasaray’ın PSG’ye 1-0 yenildiği grupta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.
Gecenin en flaş sonucunu ise Bayern Münih aldı! Alman devi, Tottenham’ı deplasmanda 7-2 yenerek gövde gösterisi yaptı!
A GRUBU
Real Madrid 2-2 Club Brugge
55′ Sergio Ramos, 85′ Casemiro / 11′ ve 39′ Dennis
Galatasaray 0-1 PSG
52′ Icardi
B GRUBU
Tottenham 2-7 Bayern Münih
12′ Son, 62′ Kane / 15′ Kimmich, 45′ ve 86′ Lewandowski, 54′, 55′, 85′ ve 88′ Gnabry
Kızılyıldız 3-1 Olympiakos
62′ Vulic, 87′ Milunovic, 90′ Boakye / 37′ Semedo
C GRUBU
Atalanta 1-2 Shakhtar
28′ Zapata / 41′ Moraes, 90′ Solomon
Manchester City 1-0 Dinamo Zagreb
66′ Sterling
D GRUBU
Lokomotiv Moskova 0-2 Atletico Madrid
48′ Joao Felix, 58′ Thomas
Juventus 3-0 Bayer Leverkusen
17′ Higuain, 62′ Bernardeschi, 88′ Ronaldo