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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başladı. Yeni haftanın ilk gün programında oynanan 8 maçta 27 gol atıldı. Gecenin en flaş skoruna ise Bayer Münih imza attı. Temsilcimiz Galatasaray ise sahasında PSG'ye 1-0 yenildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:51
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Galatasaray’ın PSG’ye 1-0 yenildiği grupta Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Gecenin en flaş sonucunu ise Bayern Münih aldı! Alman devi, Tottenham’ı deplasmanda 7-2 yenerek gövde gösterisi yaptı!

A GRUBU

Real Madrid 2-2 Club Brugge

55′ Sergio Ramos, 85′ Casemiro / 11′ ve 39′ Dennis

Galatasaray 0-1 PSG

52′ Icardi

B GRUBU

Tottenham 2-7 Bayern Münih

12′ Son, 62′ Kane / 15′ Kimmich, 45′ ve 86′ Lewandowski, 54′, 55′, 85′ ve 88′ Gnabry

Kızılyıldız 3-1 Olympiakos

62′ Vulic, 87′ Milunovic, 90′ Boakye / 37′ Semedo

C GRUBU

Atalanta 1-2 Shakhtar

28′ Zapata / 41′ Moraes, 90′ Solomon

Manchester City 1-0 Dinamo Zagreb

66′ Sterling

D GRUBU

Lokomotiv Moskova 0-2 Atletico Madrid

48′ Joao Felix, 58′ Thomas

Juventus 3-0 Bayer Leverkusen

17′ Higuain, 62′ Bernardeschi, 88′ Ronaldo

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Şampiyonlar Ligi
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