Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başladı. Yeni haftanın ilk gün programında oynanan 8 maçta 27 gol atıldı. Gecenin en flaş skoruna ise Bayer Münih imza attı. Temsilcimiz Galatasaray ise sahasında PSG'ye 1-0 yenildi.