Satranç Federasyonu’ndan Engelsiz Satranca destek

Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde yürütülen Engelsiz Satranç faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere LTB Meclis Üyesi ve Engelsiz Şehir Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy ile biraraya geldi.

Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aslım, gönüllü Görme Engelli Eğitmeni Bahar Üzümcü ile Engelsiz Satranç sevdalısı Bünyemin Akoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, Satranç Federasyonu’nun, engelsiz satranç eğitimi faaliyetlerinde koyabileceği katkı ve üstlenebileceği sorumluluklar konuşuldu.

Samani, bu süreçte federasyon olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan toplantısı sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aslım ile Bünyemin Akoğlu arasında kabartma satranç takımıyla kısa bir de maç yapıldı.