Schumacher'in sağlık durumu 4 yıldır gizemini koruyor

Üst üste 5 kez olmak üzere toplamda 7 kez kupa kaldıran Formula 1 pilotu Schumacher, 4 yıl önce geçirdiği kayak kazası sonrası komaya girmiş ve ailesi durumuyla ilgili gizlilik kararı almıştı.

Efsane pilot, F1'i geniş kitlelere kadar ulaştıran ve sevdiren bir figür olarak tarihe geçti. Schumacher'in tıbben yaşadığı bilinse de alınan gizlilik kararından dolayı nasıl yaşadığı hakkında tek bir bilgi var.

Artık yürüyemiyor

Alman pilot hakkında kesin doğru sayılacak tek bilgi ise yürüyemiyor olduğu. Schumacher hakkında yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher’in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı. Menajer Kehm bu durumu “Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher’in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik” dedi.

45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.