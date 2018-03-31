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Seminer ilgi gördü

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Süleyman Göktaş başkanlığındaki yönetim kurulu konferans gerçekleştirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:36
Seminer ilgi gördü

BRT Spor'un haberine göre,  Kıbrıs Türk Futbol Federasyon (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) başkanı Walter Gagg’ın ve teknik direktörlerin katıldığı konferans saat 14:00 de başladı.

Kıbrıs Türk Futbolu ve Antrenörler Derneği’nin tanıtımının yapıldığı konferans Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş’ın açılış konuşmasının ardından sırası ile Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber ve Avrupa Antrenörler Birliği başkanı Walter Gagg  konuşmaları ile devam etti. Kıbrıs Türk Futbolu ve Antrenörler Derneğinin tarihçesi ile ilgili sunumu Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu AR-GE ve proje sorumlusu Osman Emiroğlu tarafından yapıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) davetli konukları dün akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçını izlediler.

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