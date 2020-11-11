Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün...
Gardiyanın cezası belli oldu
Gardiyanın cezası belli oldu
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Yardıma gitti, altınları çaldı
Yardıma gitti, altınları çaldı
Flaş Haber
Oruç Reis için yeni Navtex
Kapat

Sertoğlu; Ahlak Yoksunu Eylemi Kınıyorum

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol camiasında son günlerde yaşanan gelişmelerde ilgili olarak yazılı basın açıklamasında bulundu.

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:18
1034 Okunma
Sertoğlu; Ahlak Yoksunu Eylemi Kınıyorum

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol camiasında son günlerde yaşanan gelişmelerde ilgili olarak yazılı basın açıklamasında bulundu.

Açıklama söyle;

Son zamanlarda kulüplerimizle birlikte futbolun yeniden başlatılmasıyla ilgili kabul edilebilir kriterleri belirleyip hem kamuoyu ile paylaştık hem de ilgili birimlere ulaştırdık. Ancak, futbolun kesintisiz oynanması ve temaslı takip sistemi kaldırılarak başlayıp bitirilmesi ile ilgili hiçbir yol kat edemedik. Çünkü ülkemizin tüm kesimlerine bu sistem uygulanmakta olup; futbola özel hiçbir ayrıcalık yapılamayacağı ilgililer tarafından ortaya konmuştur.

Bu belirtiler ışığında, bizlerin, futbolun başlatılmasına çeşitli sebeplerden dolayı –ki bu sebepler daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır- onay vermemiz mümkün olmamıştır. Hal böyleyken, bir kısım futbolcunun KTFF’ye karşı dün yapmış olduğu ahlak yoksunu eylem kabul edilebilir bir şey değildir. Yıllar içerisinde, kulüpleri tabuta koyup gömmek için uğraşan, o kulüpten bu kulübe çeşitli bahanelerle gezinen bir kısım futbolcu görünümlü; gözünü para hırsı bürümüş, ne kulüplerin geleceği ne memleketin sağlığı ne de özel şirketlerde ve kurumlarda çalışan kendi arkadaşları bile umurunda olmayan kişiler artık memleketin sağlığını tehlikeye atarak, kulüplerin kanını ememeyeceklerdir.

Ben yıllarca, kulüplerimizin ve de dolaylı olarak bu arkadaşların para kazanmaları için çok kavgalar, çok mücadeleler verdim. Ama şimdi işin içinde sağlık varken, sağlık üzerinden kimseyle ne kavga ederim ne de ülkemi tehlikeye atacak hareketlerde bulunurum. Bunu daha önce de belirttim. Benim işim, kulüpleri ayakta tutmaktır. Benim işim, kulüplerin gelecekte de ülke gençliğine sahip çıkarak futbolun kesintisiz devam etmesini sağlamaktır. Benim işim, bir kısım kişiyi memnun edeceğim diye, ne kulüpleri batırmak ne de ülkeyi tehlikeye sokmaktır.

Son olarak, dün yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınarken, hem kulüpleri hem de KTFF’yi küçük düşüren bu hareketlerden herkesin kaçınmasını tavsiye ederim.

Hasan Sertoğlu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılacak
Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle olağanüstü toplantı yapılacak
ŞAMPİYON MACİLA-KOYUNCU İKİLİSİ
ŞAMPİYON MACİLA-KOYUNCU İKİLİSİ
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim