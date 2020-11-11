Sertoğlu; Ahlak Yoksunu Eylemi Kınıyorum

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol camiasında son günlerde yaşanan gelişmelerde ilgili olarak yazılı basın açıklamasında bulundu.

Açıklama söyle;

Son zamanlarda kulüplerimizle birlikte futbolun yeniden başlatılmasıyla ilgili kabul edilebilir kriterleri belirleyip hem kamuoyu ile paylaştık hem de ilgili birimlere ulaştırdık. Ancak, futbolun kesintisiz oynanması ve temaslı takip sistemi kaldırılarak başlayıp bitirilmesi ile ilgili hiçbir yol kat edemedik. Çünkü ülkemizin tüm kesimlerine bu sistem uygulanmakta olup; futbola özel hiçbir ayrıcalık yapılamayacağı ilgililer tarafından ortaya konmuştur.

Bu belirtiler ışığında, bizlerin, futbolun başlatılmasına çeşitli sebeplerden dolayı –ki bu sebepler daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır- onay vermemiz mümkün olmamıştır. Hal böyleyken, bir kısım futbolcunun KTFF’ye karşı dün yapmış olduğu ahlak yoksunu eylem kabul edilebilir bir şey değildir. Yıllar içerisinde, kulüpleri tabuta koyup gömmek için uğraşan, o kulüpten bu kulübe çeşitli bahanelerle gezinen bir kısım futbolcu görünümlü; gözünü para hırsı bürümüş, ne kulüplerin geleceği ne memleketin sağlığı ne de özel şirketlerde ve kurumlarda çalışan kendi arkadaşları bile umurunda olmayan kişiler artık memleketin sağlığını tehlikeye atarak, kulüplerin kanını ememeyeceklerdir.

Ben yıllarca, kulüplerimizin ve de dolaylı olarak bu arkadaşların para kazanmaları için çok kavgalar, çok mücadeleler verdim. Ama şimdi işin içinde sağlık varken, sağlık üzerinden kimseyle ne kavga ederim ne de ülkemi tehlikeye atacak hareketlerde bulunurum. Bunu daha önce de belirttim. Benim işim, kulüpleri ayakta tutmaktır. Benim işim, kulüplerin gelecekte de ülke gençliğine sahip çıkarak futbolun kesintisiz devam etmesini sağlamaktır. Benim işim, bir kısım kişiyi memnun edeceğim diye, ne kulüpleri batırmak ne de ülkeyi tehlikeye sokmaktır.

Son olarak, dün yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınarken, hem kulüpleri hem de KTFF’yi küçük düşüren bu hareketlerden herkesin kaçınmasını tavsiye ederim.

Hasan Sertoğlu