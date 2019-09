Sertoğlu'ndan Yeni Sezon Mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, yeni sezon öncesi mesaj verdi.

Sertoğlu'nun mesajı şu şekilde:

“Değerli futbol ailesi; hepimizin büyük bir heyecanla beklediği 2019-2020 sezonu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig 12 Eylül 2019 Perşembe akşamı oynanacak ilk maçla başlıyor. Bizler için yepyeni bir sezon, yepyeni umutlar ve yepyeni bir yolun başlangıcı olacak. Bu sezon boyunca futbol ailesinin paydaşlarının hedefleri farklı olsa da amaç her zaman Kıbrıs Türk futboluna gözle görülür güzellikler katmaktır. Tüm başkanlarımızın, yöneticilerimizin, teknik direktörlerimizin, hakemlerimizin, spor basınının ve futbolcularımızın amacının da bu olduğundan zerre şüphem yoktur. Biz de KTFF olarak bu sezonun heyecanını derinden hissediyor ve ligin ilk düdüğünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni sezonda en büyük dileğimiz, geçen sezon olduğu gibi dolu tribünler önünde; futbolu seven tüm kesimlerin rahatlıkla ve huzurla maç izleyebileceği bir ortam yaratmaktır. Kulüplerimizden de bu güzel ortama katkı koymalarını beklemekteyiz. Futbol seyirci ile güzeldir. Bizler futbol kalitesini artırırsak, futbol ortamlarını cazip hale getirirsek seyirci de maça gelir, keyifle sosyal aktivitesini gerçekleştirip gönül verdiği takımı destekler. Hiç kimse unutmamalıdır ki statlarımız kavga yeri değil, insanların huzurlu bir şekilde maç izlemesi ve haftanın yorgunluğunu atması içindir. Bundan mütevellit bu sezonun Fair-Play çerçevesinde; olaysız ve barış dolu geçmesi ana hedeflerimizdendir. Bu yıl devlet katkısı artmıştır. Bu artış Kıbrıs Türk futbolunun bir nebze olsun rahat nefes almasını, ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bu günlerde büyük fedakarlıklarla çalışan kulüp yöneticilerini mutlaka rahatlatacaktır. Bunun yanında sponsorluk anlamında da her zaman söylediğim gibi en büyük sponsorumuz devletimizdir. Sağlık raporları ile ilgili olarak KKTC Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol de aynı Başbakanlık ile imzaladığımız devlet katkısı protokolü kadar önemlidir. Zira bizim için sağlık herşeyden önemlidir. Bunun yanında uzun yıllardır bize yoldaş olan ve artık liglerimizle ismi özdeşleşen Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet) ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Bu birliktelik hem futbolumuza hem de K-Pet’e çok şeyler katmıştır, bundan sonra da katmaya devam edecektir. Bu sezonda da aynı diğer sezonlarda olduğu gibi; zorlu, rekabet seviyesi yüksek ve müthiş keyif alacağımız bir lig bizleri bekliyor. Takımların kadrolarına yaptığı takviyelerin yanı sıra altyapılara verdikleri önemi de gözlemleme şansı buluyoruz. Bugün birçok futbol kulübümüz 10 yaşından itibaren kulüplerinde futbolcu barındırıyor. Biz futbolu seviyoruz. Futbolu sevdiğimiz için de buralarda hizmet ediyoruz, gelişime önderlik etmeye çalışıyoruz. Bu küçük ülkede bize fayda sağlayacak tek şey kenetlenmemizdir. Futbolun güzelliklerini öne çıkararak bu güzel oyunun kalitesini ülkemizde bir üst seviyeye çıkarmak zorundayız. KTFF olarak bu hususta ülke futbolunun saygınlığını korumak için üzerimize düşeni yapacağız. Yeni sezonda; kulüp yöneticilerimize, teknik direktörlerimize, hakemlerimize, spor basınına, KTFF ailesine ve futbolcularımıza sağlıklı, başarı dolu, hak edenin kazandığı, dostluk ve barış içerisinde bir sezon diliyorum. Bu yolun sonunda bir takım şampiyon olacak ancak tüm takımlarımızın da katkılarıyla kazanan Kıbrıs Türk futbolu olacaktır. Bu vesile ile seslendiğim camiamı sevgi ve saygı ile kucaklıyorum.”