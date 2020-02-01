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Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:58
Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Türkiye A Milli Takımı için oynayacağını açıkladı. Larkin, "Tek bir şey için söz verebilirim, bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, sporseverlerin aylardır beklediği açıklamayı kişisel Instagram hesabında yaptı.

Larkin, şunları söyledi:

"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim."

Anahtar Kelimeler:
Shane LarkinAnadolu EfesTürkiye A Milli TakımıSporHaber
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