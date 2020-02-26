Sharapova'dan kortalara veda

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı.

Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıyla tenisi bıraktığını duyuran 32 yaşındaki Sharapova, "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum." ifadelerini kullandı

Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.