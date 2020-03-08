Sivasspor 2-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Türkiye Süper Lig'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
Türkiye Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Sivasspor, Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
14. dakikada Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle eşitliği yakaladı.
Dakikalar 37'yi gösterirken sahneye çıkan Sofiane Feghouli takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 59. dakikasında ev sahibi ekipte Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı ancak Kılınç, dönen topu tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.