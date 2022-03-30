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Sucuoğlu: “Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak”

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti...

30 Mart 2022 Çarşamba 14:50
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Sucuoğlu: “Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak”
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Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Sucuoğlu, “hoş geldiniz” diyerek, heyeti KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de çok ciddi taraftarı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, taraftarlar için Fenerbahçe’nin bir tutku olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin geçmişte kazandığı ve kazanacağı başarıların Kıbrıs Türklerini hep mutlu ettiğini, heyecanlandırdığını belirten Sucuoğlu, maçların büyük bir heyecanla izlendiğini anlattı.

“TEK HAYALİMİZ FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI İLE KIBRIS’TA BİR DOSTLUK MAÇI YAPMAK”

“Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak” diyen Başbakan Sucuoğlu, bunun başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere Kıbrıs’ta yaşayan Türkler için heyecan ve dışarıya da mesaj olacağını ifade etti.

İlerleyen süreçte bu yönde gelişme olmasını temenni eden Başbakan Sucuoğlu, dostluk maçı yapılmasının sporseverleri ve sporcuları motive edeceğini de belirtti. Sucuoğlu, Fenerbahçe’nin başarılarının artarak devam etmesini de diledi.

Ülkede en büyük sıkıntının gençlerin belli bir yaştan sonra daha ileriye gidememesi, uluslararası turnuvalara katılamaması olduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunun sadece futbol değil diğer branşlar için de geçerli olduğunu söyledi.

“2022 yılında hala dünya KKTC’de spor ambargosu yapıyor, bu kabul edilebilir bir şey değil” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, tek temas ve tek çıkışın her konuda olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman belli sporcuların Türkiye’deki liglerde futbol oynadığını ifade eden Sucuoğlu, Samsunspor’da oynarken takımıyla geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Mete Adanır’ı da andı. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da konuşmasında, kabulden dolayı Başbakan Sucuoğlu’na teşekkür ederek, KKTC’de iki dernekleri bulunduğunu belirtti.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin birinci kuruluş yıl dönümü kutlamak amacıyla KKTC’ye geldiklerini dile getiren Koç, vakit ayırdığı için Başbakan’a teşekkür etti.

Yönetim kurulu ile birlikte geldiklerini ifade eden Ali Koç, heyetini tanıttı. Ali Koç, Fenerbahçe kadın futbol takımının KKTC’ye kampa geldiğini, tekerlekli basketbol takımının maçları olduğunu da anlattı.

“FENERBAHÇE BAŞARILI SPORCULARIN EVİ OLABİLİR”

KKTC’deki sporcuların uluslararası müsabakalarda yer alamadığına değinen Ali Koç, bu bağlamda iş birliği tesis edilebilirse Fenerbahçe’nin başarılı sporcuların evi olabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler sunuldu. Başbakan Sucuoğlu’na Fenerbahçe forması ve çikolatası takdim edildi.

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