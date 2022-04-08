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Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Türk futbolunda kulüplerin satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Göztepe'yi Rus milyarder Abramovich'in alacağı söylenmesinin ardından bir iddia da Başakşehir için geldi. Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar'dan bu konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

08 Nisan 2022 Cuma 15:49
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Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Süper Lig'in büyük takımları arasına adını yazdıran Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligde topladığı 50 puanla 5. sırada yer alan İstanbul devine teklifler olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'E SATIN ALMA TEKLİFLERİ VAR

2019-2020 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olarak, Bursaspor'un ardından 4 büyükler dışında şampiyonluk kupasını kazanan ikinci takım olan Başakşehir ile flaş bir iddia ortaya atıldı. Sinan Vardar konuyla ilgili duyumunu Fotomaç'ta yer alan bugünkü yazısında dile getirdi. İşte Vardar'ın yazısında yer alan bölüm şöyle:

"500 MİLYON DOLAR"

"Yıllar önce Beylerbeyi Başkanıyken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile aynı gruptaydık. Biz o sezon 18 yaş ortalamasıyla bir üst lige çıktık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli transferler yaptı ve birkaç sene içinde en üst lige kadar yükseldi.Belediyespor; İstanbul Belediyesinin imkanlarıyla antrenman ve stada da sahip oldu. Daha sonra kulüp şirketleşti ve kulüp Başakşehir ismiyle Göksel Gümüşdağ'ın arkadaşlarının oldu. Şu anda yurtdışından Başakşehir'e satın alma teklifleri var. 500 milyon dolar söylentileri var."

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:15
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