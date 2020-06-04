Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftada oynanacak mücadelelerin maç saatlerinde değişikliğe gidildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni program şöyle:
- 27. HAFTA
12 HAZİRAN CUMA:
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 HAZİRAN CUMARTESİ:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 HAZİRAN PAZAR:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
15 HAZİRAN PAZARTESİ:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
- 28. HAFTA
19 HAZİRAN CUMA:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20 HAZİRAN CUMARTESİ:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21 HAZİRAN PAZAR:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)
22 HAZİRAN PAZARTESİ:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
- 29. HAFTA
26 HAZİRAN CUMA:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
27 HAZİRAN CUMARTESİ:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
28 HAZİRAN PAZAR:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
29 HAZİRAN PAZARTESİ:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
- 30. HAFTA
3 TEMMUZ CUMA:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)
4 TEMMUZ CUMARTESİ:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 TEMMUZ PAZAR:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
6 TEMMUZ PAZARTESİ:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 31. HAFTA
7 TEMMUZ SALI:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 TEMMUZ PERŞEMBE:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)