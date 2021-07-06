Süperbilgisayardan EURO 2020 şampiyonluk tahmini

Çarşamba günü 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk yarı final maçı, İtalya ile İspanya arasında oynanacak. İkinci yarı final ise yarın İngiltere ile Danimarka arasında olacak.

Yarı final maçlarının soncunu tahmin eden süperbilgisayar, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak final maçının İngiltere ile İtalya arasında olacağı öngörüsünde bulundu.

İtalya, yüzde 39.1, İngiltere ise yüzde 29.2

Stats Perform Euros Prediction modeline göre, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin takımının 2. Avrupa şampiyonasını kazanma şansının yüzde 39.1 oranındayken, İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in takımının kupayı eve götürme şansının 29.2 oranında olduğu belirtildi.

Aynı modellemede ise, İspanya'nın yüzde 23.1'ken, Danimarka'nın ise sadece 8.6 oranında kaldı.

Söz konusu tahmin, Southgate'in The Independent'a verdiği demeçte, Danimarkalı futbolcularının ‘kendilerini kuvvetli bir güce dönüştüren bir duygu dalgasını bindikleri' açıklamasının ardından geldi.

Southgate, Danimarka'nın, turnuvada maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Christian Eriksen olayının ardından yarı finale çıktığını iddia etti.

İngiltere, 1966'daki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasından bu yana büyük futbol turnuvalarında finale kalamadı.