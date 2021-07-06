Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Süperbilgisayardan EURO 2020 şampiyonluk tahmini

EURO 2020'de hangi takımın kupayı evine götüreceğini tahmin eden süperbilgisayar, İngiltere’nin şampiyonluğu kazanma şansının 29.2, İtalya’nın ise 39.1 olduğu öngörüsünde bulundu.

06 Temmuz 2021 Salı 15:25
30 Okunma
Süperbilgisayardan EURO 2020 şampiyonluk tahmini

Çarşamba günü 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk yarı final maçı, İtalya ile İspanya arasında oynanacak. İkinci yarı final ise yarın İngiltere ile Danimarka arasında olacak.

Yarı final maçlarının soncunu tahmin eden süperbilgisayar, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak final maçının İngiltere ile İtalya arasında olacağı öngörüsünde bulundu.

İtalya, yüzde 39.1, İngiltere ise yüzde 29.2

Stats Perform Euros Prediction modeline göre, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin takımının 2. Avrupa şampiyonasını kazanma şansının yüzde 39.1 oranındayken, İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in takımının kupayı eve götürme şansının 29.2 oranında olduğu belirtildi.

Aynı modellemede ise, İspanya'nın  yüzde 23.1'ken, Danimarka'nın ise sadece 8.6 oranında kaldı.

Söz konusu tahmin, Southgate'in The Independent'a verdiği demeçte, Danimarkalı futbolcularının ‘kendilerini kuvvetli bir güce dönüştüren bir duygu dalgasını bindikleri' açıklamasının ardından geldi.

Southgate, Danimarka'nın, turnuvada maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Christian Eriksen olayının ardından yarı finale çıktığını iddia etti.

İngiltere, 1966'daki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasından bu yana büyük futbol turnuvalarında finale kalamadı.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
EURO 2020Süperbilgisayar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı, Türkiye Birincisi Özcihan’ı Tebrik Etti
Arıklı, Türkiye Birincisi Özcihan’ı Tebrik Etti
Portekizli teknik adam Vitor Pereira yuvaya döndü
Portekizli teknik adam Vitor Pereira yuvaya döndü
Kıbrıslı Türk Karagümrük’te
Kıbrıslı Türk Karagümrük’te
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim