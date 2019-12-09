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Taçoy: “Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, gururumuzsunuz”

Taçoy, ABD’de düzenlenen dünya şampiyonasında başarı elde eden Sel Sarıtaş ile Kemal Özekmekçi’yi kutladı. 

09 Aralık 2019 Pazartesi 11:37
Taçoy: “Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, gururumuzsunuz”

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ABD’de düzenlenen dünya şampiyonasında başarı elde eden Sel Sarıtaş ile Kemal Özekmekçi’yi kutladı. 

Taçoy yazılı açıklamasında, “Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, gururumuzsunuz” dedi. 

Taçoy, Amerikanın Atlantic City şehrinde organize edilen dünya şampiyonasına KKTC’yi temsilen katılan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli takımı sporcuları Sel Sarıtaş ve Kemal Özekmekçi’yi yürekten kutladığını belirtti. 

Sel Sarıtaş’ın Fitness model kategorisinde Dünya 3.üncüsü, Kemal Özekmekçi’nin ise “transformation” katagorisinde dünya şampiyonu olduğunu ifade eden Taçoy, 2020 yılında Bahamalarda düzenlenecek  WBFF dünya şampiyonasını da en güçlü şekilde tamamlayacaklarına inanç belirterek, başarılarının devamını diledi. 

Son Güncelleme: 09.12.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGurrurTaçoy
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