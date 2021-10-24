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Tarihi maçta Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'a 5-0 yenildi.

24 Ekim 2021 Pazar 20:45
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Tarihi maçta Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi
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Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'a 5-0 yenildi. Konuk ekipte Mohamed Salah, attığı 3 golle karşılaşmaya damga vururken Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol attı.

İngiltere Premier Lig yıllarca unutulmayacak bir maça sahne oldu. Son dönemde oynadıkları oyun büyük tartışma konusu olan Manchester United, Liverpool karşısında adeta dibe vurdu. Liverpool, Old Traffor'da Manchester United'ı 5-0 mağlup etti.

MOHAMED SALAH ŞOV YAPTI

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 38., 45+5. ve 50. dakikalarda Mohamed Salah ile 5. dakikada Keita ve 13. dakikada Jota kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool 21 puana yükselirken 2. sıraya yerleşti. Kırmızı Şeytanlar ise 14 puanda kaldı ve 7. sıradaki yerini korudu.

1936'DAN SONRA BİR İLK

Maçın her saniyesini domine eden Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol attı. Öte yandan Kırmızılar, son 6 deplasman maçında rakip filelere en az 3 gol gönderirken, yenilmezlik serisini de 19 maça taşıdı.

Son Güncelleme: 24.10.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedMohamed Salah
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