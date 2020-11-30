Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşecek

KKTF 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve koronavirüs pandemi sürecinden dolayı ertelenen KKTF Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşiyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:26
408 Okunma
Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşecek

KKTF tarafından düzenlenen 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 1. ve 2. sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında 02 Aralık Çarşamba günü saat 16:00’da KKTF kortlarında toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.  

02 ARALIK ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

1.Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,

2.Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,

3.Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Rallide final zamanı
Rallide final zamanı
Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim