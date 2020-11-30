Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşecek

KKTF tarafından düzenlenen 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 1. ve 2. sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında 02 Aralık Çarşamba günü saat 16:00’da KKTF kortlarında toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.

02 ARALIK ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

1.Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,

2.Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,

3.Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.