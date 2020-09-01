TENİSTE PLAJ TURNUVASI TAMAMLANDI

Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası 30 Ağustos 2020 pazar günü oynanan maçlarla sona erdi.

Acapulco plajında KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada toplam 84 sporcu mücadele etti.

30 Ağustos 2020 Pazar günü oynanan maçların ardından Girne Belediyesi Tenis Kulübü Asbaşkanı Murat Ertanoğlu tarafından turnuvanın ana sponsoru Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu'ya ve Acapulco Otel temsilcisine teşekkür plaketlerinin taktim edilmesinin ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporcular ödüllerini Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, GBTK Asbaşkanı Murat Ertanoğlu, GBTK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve KKTF Plaj Tenisi Sorumlusu Çağakan Kansu elinden aldılar.

4 kategoride oynanan turnuvada dereceye giren sporcular;

8-12 Yaş

1. Noa Duchateau - Akay Ali Sağkanat

2. 2.Özgül Şah - Enver Ada Gençel

Çift Kadınlar;

1. İzem Civisilli - Meril Sonakın

2. Nadir Çınarlılı - Melis Mevlit

Çift Erkekler;

1. Mehmet Sonat - Yarkın Kuloğlu

2. Mustafa Zorba - Barış Örek

Karışık Çiftler;

1. Fatma Kayol - Zeka Başel

2. İzem Civisilli - Derin Samioğlu

Alt Grup Çift Kadınlar;

1. Özay Barutçu - Sevilay Barutçu

2. Yağmur Kurt - Özgü Ertoprak

Alt Grup Çift Erkekler;

1. Mehmet Özcafer - Cafer Duvarcı

2. Yusuf Gökbayrak - Mert Yükselen

Alt Grup Karışık Çiftler

1. Doğa Özdol - Hazan Ali Akhisar

2. Eda Şevket - Arsen Güvensoy