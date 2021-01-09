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Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'dan transfer açıklaması.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:01
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Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyoruz

Süper Lig'de 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim "Evet... İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Mohamed ve Onyekuru'yu istiyoruz" dedi. 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sonu beIN Sports'a verdiği demeç şu şekilde:

''Umarım herkes keyif almıştır''

''Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Umarım televizyon başında maçı seyreden futbolseverler ve bizim bu oyunumuzu özleyen Galatasaraylılar da keyif almıştır. Gençlerbirliği takımına geçmiş olsun ama bu skorun çıkmasında önemli etkenlerden biri de onların oynama isteği. Ne olursa olsun oynama isteği iyi bir şey. Ortaya futbol adına güzel şeyler çıktı. Hem güzel goller hem de güzel aksiyonlar oldu. Takımımı kutluyorum.''

''İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Visca...''

''Transferde söylenecek şey şudur; bir kere birçok oyuncu adı çıkıyor. Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i (Mostafa) istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Biz genelde hamleleri Ocak'ta yapıyoruz bildiğiniz gibi. Biz Temmuz'da Etebo'nun kiralanması dışında bir şey harcamadık. Tabii borçları ve pandeminin etkisini göz önüne aldığımızda her kulübün durumu bu. Biz listemizi yaparken rakamsal olarak bize geri dönüşü olacak yetenekli oyuncuları alıyoruz. Biz başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Kimseyi almadan teknik olarak kimseyi vermeyi düşünmüyorum. Ama ben bunu teknik olarak söylüyorum. İsterse Galatasaray Kulübü menfaatler doğrultusunda istediği kararı verebilir ama ben böyle düşünüyorum. 4 maç cezalı olduğum için pek konuşamadık. Belki de hafta içi Galatasaraylıları bilgilendirmek amacıyla beyaz gömlek giyebiliriz. Göksel (Gümüşdağ) Başkan ile oturup bu konuyu konuşurlarsa sevinirim. İrfan Can ile birlikte Visca için de aynı zamanda... Ben yönetimin elinden geleni yapacağına inanıyorum.''

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