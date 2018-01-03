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Tolgay Arslan'a da talip çıktı

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Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, Tolgay Arslan'ı transfer etmek istiyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:52
Tolgay Arslan'a da talip çıktı
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Bu sezon siyah-beyazlı forma altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Tolgay Arslan, Leverkusen kulübünün radarına girdi. Alman kulübün Beşiktaş'a teklifi 7 milyon euro.

Fanatik’in haberine göre, 27 yaşındaki orta saha için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Ön libero, orta saha ve ofansif orta saha görevlerinde rol alabilen oyuncu için Leverkusen, Kara Kartal'a menajerler aracılığıyla 7 milyon euro önerdi.

Bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 23 maçta görev yapan Arslan, takımına sadece 1 asistlik katkı sağlasa da sergilediği savunma futbolu ve oyun kuruculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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