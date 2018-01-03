Topaloğlu’nun yerine Ertürk

BRT Spor'un haberine göre, Gençler Birliği’nin başarılı teknik patronu Hasan Topaloğlu, kulübün içine düştüğü mali sıkıntı sebebiyle başkan ve yönetim ile karşılıklı anlaşarak görevinden dün istifa etti.

Gençler Birliği'ne gittiği günden itibaren takımı son sıralardan alıp 3 sezondur şampiyonluğa oynatan başarılı teknik adam Hasan Topaloğlu, dün kendi Facebook sayfasından duygusal bir ayrılık mesajı yayınlayarak görevinden istifa etti.

Gençlerbirliği yönetimi dün yaptığı görüşme sonrasında istifa eden Hasan Topaloğlu’nun yerine takımın teknik direktörlüğü için Serhat Ertürk ile anlaşmaya vardı.