Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

19 Şubat 2021 Cuma 12:35
283 Okunma
Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

26. HAFTADA EKSİK AÇILIŞ

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. beIN Sports'tan naklen yayımlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. 

Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor. 

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor. 

TRABZONSPOR'U VİRÜS VURDU

Trabzonspor'da toplam 7 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavililer'de Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezası nedeniyle Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Belözoğlu: En fazla mağdur olan takım Fenerbahçe
Emre Belözoğlu: En fazla mağdur olan takım Fenerbahçe
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
Devler Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor
Devler Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim