Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

26. HAFTADA EKSİK AÇILIŞ

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. beIN Sports'tan naklen yayımlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER



Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.

TRABZONSPOR'U VİRÜS VURDU



Trabzonspor'da toplam 7 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavililer'de Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezası nedeniyle Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.