Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:
26 ŞUBAT CUMA
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)
16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)
27 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)
13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)
16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)
28 ŞUBAT PAZAR
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)