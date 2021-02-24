Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Flaş Haber
Bugün 46 kişi taburcu edildi
Kapat

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Türkiye'de Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:44
235 Okunma
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:

26 ŞUBAT CUMA

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)

16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

27 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

28 ŞUBAT PAZAR

16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti
Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti
KKTC MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NDEN MERVE ÇELEBİ’YE TEBRİK
KKTC MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NDEN MERVE ÇELEBİ’YE TEBRİK
İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim