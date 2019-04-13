'Turkcell Girne Yarı Maratonu' yapılıyor

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in isim sponsorluğunda, yoğun katılımla tamamlanması planlanan Turkcell Girne Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek.

“Yardıma Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek maratondan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Ülkemizi temsil eden başarılı milli sporcumuz Sami Hamidi, Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in isim sponsorluğunda, 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’na katılacak. Yarı maraton öncesi Hamidi, ‘Gelin hep birlikte yardıma koşalım’ çağrısı yaptı.