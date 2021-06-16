Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek isteyen A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?