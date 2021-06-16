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Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek isteyen A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:29
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Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da (Bu akşam) Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

- 11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

- 12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

- 16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

- 16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

- 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

- 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

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