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Türkiye Kupası programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 20:26
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Türkiye Kupası programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı
15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor
18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

13 Ocak Çarşamba
15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK
18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor

14 Ocak Perşembe
18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa

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