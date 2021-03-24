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UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:35
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UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı

Vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine UEFA tarafından el konulacak. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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